قبل مواجهة الغد.. إنريكي يستبعد حكيمي

استبعد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، لاعبه المغربي أشرف حكيمي، من حساباته، قبل مواجهة الغد أمام موناكو، في الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن إنريكي لا ينوي الاعتماد على حكيمي في التشكيل الأساسي، وسيبدأ اللقاء بالإسباني كارلوس سولير.

وسيكمل سولير، رباعي الدفاع لوكاس هيرنانديز ودانيلو بيريرا، والوافد الجديد لوكاس بيرالدو الذي سيعوض غياب ماركينيوس، وخلفهم حارس المرمى دوناروما.

وفي خط الوسط، استقر إنريكي على الدفع بالثلاثي مانويل أوجارتي وفابيان رويز ووارن زاير إيمري، خلف الثلاثي الهجومي راندال كولو مواني وعثمان ديمبلي وكيليان مبابي.

ويميل مدرب البي إس جي لتدوير التشكيل الأساسي استعدادا لمواجهة الإياب أمام ريال سوسييداد، الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتلي الفريق الباريسي، قمة الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة، بينما يحل موناكو ثالثا برصيد 41 نقطة.