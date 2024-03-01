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دوري نجوم العراق.. 5 مباريات في الجولة 17 اليوم

رياضة

2024-03-01 | 01:56
دوري نجوم العراق.. 5 مباريات في الجولة 17 اليوم
298 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تقام اليوم الجمعة، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، ثلاث منها في بغداد، وواحدة في ميسان، واخرى في كربلاء.

وعند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، ستنطلق صافرة مواجهتين، الأولى تجمع فريقي الكرخ وضيفه النجف على ملعب أحمد راضي، أما الثانية فستقام في ملعب ميسان الأولمبي وتجمع فريقي نفط ميسان وضيفه النفط.

وتجرى مباراة واحدة عند الساعة الخامسة عصراً تجمع فريقي القوة الجوية وضيفه نفط البصرة، في حين ستقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بين فريقي القاسم وضيفه كربلاء على ملعب كربلاء الدولي.

أما عند الساعة التاسعة مساءً بين فريقي الكهرباء وضيفه نفط الوسط، على ملعب الزوراء وهو الملعب المفترض للكهرباء.
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