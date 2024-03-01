باعت ذكريات المونديال.. طليقة "صديق ميسي" تهدد بفضح أسرار الأرجنتين

وكان بالاسيوس ضمن العناصر التي توجت بلقب كأس العالم قطر 2022، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2.لكنه قرر الانفصال عن عارضة الأزياء الأرجنتينية فرياس، دون الكشف عن أي تفاصيل مع رفض دفع أقساط المنزل الذي تعيش فيه.وقالت فرياس في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "قررت بيع القميص الذي كان يرتديه في نهائي كأس العالم، لأنني كنت أريد دفع قسط المنزل الذي كنت أعيش فيه".وأضافت: "قمت ببيع الميدالية التي حصل عليها عقب التتويج بالمونديال أيضا، وأخطط لبيع قمصانه المتبقية في المنزل".وأكدت العارضة الأرجنتينية أنها تعرف بعض التفاصيل السرية عن معسكر الأرجنتين في كأس العالم، لكنها لن تتحدث عنها في الوقت الحالي، بحسب قولها.وعن ذلك، قالت: "من الأفضل أن أبقى صامتة، لأنني أعرف الكثير من الأسرار عن المنتخب الوطني".وكانت بعض الشبهات قد حامت حول تتويج رفاق ليونيل ميسي بلقب المونديال، حيث وجه البعض اتهامات للفيفا والحكام بالتحيز الواضح لأبطال العالم، على رأسهم المدرب الهولندي لويس فان خال.وطالبت فرياس طليقها بدفع ما تبقى من الأموال المستحقة لشراء المنزل، نافية رغبتها في الحصول على أي ممتلكات متعلقة به في ألمانيا.