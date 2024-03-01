رئيس نابولي: رايولا منعنا من ضم هالاند بـ50 مليون يورو

وقال دي لورينتيس في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، على حسابه بموقع تويتر "كنت على أعتاب التعاقد مع هالاند مقابل 50 مليون يورو من سالزبورج".وأضاف "كان العرض الرسمي جاهزاً، لكن وكيل الأعمال مينو رايولا قال لي: من فضلك لا تحاول التوقيع مع هالاند لأنني خططت بالفعل لخطوته التالية".وجذب هالاند، أنظار كبار أندية أوروبا خلال فترة وجوده في ريد بول سالزبورج، لكنه اختار مع وكيله السابق رايولا، الانتقال إلى بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو في صيف 2020.ولعب المهاجم النرويجي لمدة عامين بقميص الفريق الألماني، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو.