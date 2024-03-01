الليلة.. ثلاث مواجهات كروية في الملاعب الأوروبية

السومرية نيوز – رياضة



تقام اليوم الجمعة 1 - 3 - 2024 عدد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن كلاسيكو الهلال ضد الاتحاد فى الدوري السعودي.



سيلتا فيجوX ألميريا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3



*مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

لاتسيو X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



*مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5



*مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موناكو X باريس سان جيرمان – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

*مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةسيلتا فيجوX ألميريا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3*مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةلاتسيو X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1*مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلةفرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5*مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلةموناكو X باريس سان جيرمان – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1