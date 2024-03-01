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الليلة.. ثلاث مواجهات كروية في الملاعب الأوروبية
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السومرية نيوز – رياضة
تقام اليوم الجمعة 1 - 3 - 2024 عدد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن كلاسيكو الهلال ضد الاتحاد فى الدوري السعودي.
*مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
سيلتا فيجوX ألميريا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
*مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
لاتسيو X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
*مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
*مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
موناكو X باريس سان جيرمان – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
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