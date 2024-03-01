الاعلام السعودي يفجر مفاجأة بشأن صلاح

وترددت أنباء مؤكدة خلال الأيام الأخيرة عن عزم صندوق الاستثمار السعودي على التقدم بعرض لا يقاوم لخطف محمد صلاح في صيف 2024.وذهب نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام "ميدو"، أبعد من ذلك، فقد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، قبل ايام، قائلا: "محمد صلاح في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.. تم توقيع العقود".وكان نادي الاتحاد أبرز المهتمين بضم صلاح خلال الصيف الماضي، حيث قدم عدة عروض آخرها 217 مليون جنيه إسترليني، لكن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تمسك بـ"الفرعون"، ولكن "الريدز" سيواجه مهمة صعبة في الحفاظ على نجمه الصيف القادم، في ظل الإغراءات المتوقعة لخطفه.وقال وليد الفراج في برنامج "أكشن مع وليد" مساء الخميس: "أعتقد أن محمد صلاح سيكون في الدوري السعودي، فهو شيء متوقع".وأضاف: "لكنني أعتقد أن محمد صلاح لن يذهب صوب ناد في جدة، وإنما سيذهب لفريق آخر في الدوري السعودي"، وذلك وسط تقارير تشير إلى اقترابه من الهلال.وأكدت تقارير صحفية خلال الأسابيع الماضية، أن محمد صلاح سيرتدي قميص نادي الهلال بنسبة كبيرة في الموسم المقبل.وشارك محمد صلاح (31 عاما) في 28 مباراة مع ليفربول بكافة المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.