مدريد يضع سيناريوهين لحسم صفقة حكيمي

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" أن إدارة الملكي تدرس ضم حكيمي، بنفس السيناريو الذي تحركت به لجذب ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ.وأوضحت أن السيناريو الأول يتمثل في التحرك لضم اللاعب المغربي بسعر مناسب في صيف 2025، قبل عام من انتهاء تعاقده الحالي مع باريس.وأضافت أن المسار الثاني هو الانتظار حتى انتهاء تعاقد حكيمي في صيف 2026، والتعاقد معه في صفقة انتقال حر.وكان أشرف حكيمي قد انتقل إلى صفوف الفريق الباريسي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.وتدرج اللاعب المغربي بين ناشئي ريال مدريد، وصعد للفريق الأول في أواخر 2017 قبل الرحيل معارا إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2018.