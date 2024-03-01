السعودية تطلق حملة استضافة كأس العالم 2034 (فيديو)

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إطلاق حملته لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، لأول مرة في التاريخ.

واعلنت السعودية في تشرين الاول 2023، نية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ويعكس ملف الترشح التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من البطولة توفر تجارب غير مسبوقة للاعبين والمشجعين القادمين من حول العالم.