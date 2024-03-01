هدف عابر للقارات في دوري نجوم العراق

سجل السنغالي دومينيك ميندي لاعب نادي النجف أحد أجمل الأهداف في مرمى مضيفه الكرخ في المباراة التي جمعتما اليوم الجمعة، ضمن الجولة 17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وسجل المهاجم التونسي حازم المستوري هدف التقدم لفريق النجف في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.



وسجل دومينيك ميندي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، بتسديدة من مسافة بعيدة جدا، من قبل منتصف الملعب، عندما كان فريق الكرخ يبحث عن هدف التعادل.