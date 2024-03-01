الهلال يحسم كلاسيكو السعودية لصالحه ويتصدر الدوري

تقدم العميد أولًا بهدف نجولو كانتي في الدقيقة 12، لكن الزعيم رد بثلاثية من توقيع صالح الشهري، ومالكوم أوليفيرا، وسعود عبدالحميد في الدقائق 39، و59، و67 على الترتيب.وابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، ليوسع الفارق بينه والنصر إلى 9 نقاط لأول مرة منذ فترة طويلة، وذلك بعد تعثر "العالمي" بالتعادل مع الحزم مساء أمس الخميس ضمن الجولة ذاتها.بينما تجمد رصيد الاتحاد، الذي دخل المباراة مثقلًا بالغيابات، عند 37 نقطة في المركز الخامس، ليفشل في اقتحام المربع الذهبي، حيث رفض هدية الوحدة الذي عطّل التعاون، الرابع بـ39 نقطة، بالتعادل معه.ومدد الهلال سلسلة انتصاراته إلى 15 فوزًا في الدوري السعودي (رقم قياسي)، و25 في كل البطولات ليرتقي إلى المركز الثالث في قائمة الفرق صاحبة أطول سلسلة انتصارات عبر التاريخ، بالتساوي مع أياكس.في المقابل، توقفت سلسلة من 3 انتصارات لفريق النمور بكل البطولات، كما تلقى الهزيمة الأولى بعد العودة من التوقف الدولي.وأكّد الهلال تفوقه على الاتحاد، بعدما ألحق به الهزيمة في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 3-1، وفي الدور الأول من الدوري 4-3.ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراتين أخرتين يومي 5 و12 مارس/ آذار الجاري لحساب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.