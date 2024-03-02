نزيف في الدماغ.. تفاصيل إصابة اللاعب العراقي "لاوندي"

وخلال المباراة التي انتهت بفوز الصناعات الكهربائية أحد فرق الدوري العراقي الممتاز 3-0 سجلها اللاعبون عباس عبد وعلي رعد والمحترف العاجي كيكي، تعرض اللاعب حسين عبد الله لاوندي إلى الاصطدام في منطقة الرأس عقب كرة مشتركة مع أحد لاعبي فريق الصناعات الكهربائية، وقد تم نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة العراقية بغداد، بسبب خطورة إصابته.في المقابل، ذكر علي الشالجي، الطبيب المختص بمتابعة حالة اللاعب حسين عبد الله لاوندي: إن "اللاعب يعاني من نزيف في الدماغ نتيجة للإصابة التي لحقت به، وسيبقى تحت المراقبة، لمعرفة إذا ما كان يحتاج إلى عملية جراحية أم لا"، بحسب وسائل اعلام.