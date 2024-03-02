في لقطة "مؤثرة".. حارس كربلاء يحتضن والده بعد الفوز على القاسم (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



شهدت الجولة 17 من دوري نجوم العراق، لقطة "مؤثرة" بعدما قام حارس مرمى كربلاء "زين العابدين نصيف"، باحتضان والده في المدرجات بعد أن قدم مباراة مميزة انتهت بفوز فريقه على القاسم.



"زين العابدين نصيف" وبعد انتهاء مباراة كربلاء أمام القاسم، ذهب الى المدرجات وقام باحتضان والده وهو يبكي، وذلك ببعد أن قدم مباراة مميزة.

وفاز فريق كربلاء على مضيفه القاسم، بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء أمس على ملعب كربلاء الدولي من ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل كربلاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب علي صالح في الدقيقة 72، في مباراة ادارها طاقم تحكيم مؤلف مهند قاسم حكم ساحة، ويساعده كل من احمد صباح كحكم مساعد أول، وأكرم اسماعيل كحكم مساعد ثاني، ومحمد صالح كحكم رابع، وسجاد خالد حكم "فار".



