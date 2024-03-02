مدرب إنتر ميامي في ورطة بسبب ميسي.. ما القصة؟

وبدا مارتينو قلقًا إزاء المجهود الكبير الذي بذله ميسي مع الفريق في أولى مباريات هذا الموسم، حيث حقق إنتر ميامي الفوز على ريال سولت ليك وتعادل مع لوس أنجلوس غالاكسي في بداية جيدة بخلاف ما تحقق الموسم الماضي.وبدا ميسي بحاجة ماسة خلال مواجهة لوس أنجلوس غالاكسي، للعودة كثيرًا إلى الخلف من أجل الحصول على الكرة وتمريرها إلى الأوروغواياني لويس سواريز زميله السابق في برشلونة، الأمر الذي أثر بصورة سلبية في قدرات النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عامًا.وأكد مارتينو حاجة الفريق لتقليل الاعتماد على الأسطورة الأرجنتينية بهذه الطريقة، موضحًا أن الفوز في كأس الرابطة أمام أورلاندو جاء بعد السماح لميسي بالبقاء في الثلث الأخير والتسجيل من داخل منطقة الجزاء.وكان مستقبل ميسي حديث الساعة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد اتخاذه قرار الرحيل عن باريس سان جيرمان وسط اهتمام من إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.ورغم تلقي النجم الأرجنتيني المخضرم، عروضًا مالية مغرية من الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن ميسي فضّل الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي للابتعاد عن ضغوط كرة القدم، خاصة بعد تحقيق حلم الفوز بلقب مونديال قطر 2022.