هالاند يحدد موعد رحيله عن السيتي

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن "إيرلينج هالاند لديه اتفاق مع إدارة السيتي يسمح له بالرحيل في صيف عام 2025 مقابل 175 مليون يورو".وجاء هذا النبأ بعد أيام قليلة من مشاهدة ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يجتمع لمدة 3 ساعات مع رافائيلا بيمنتا، وكيلة هالاند.يذكر أن هالاند ارتبط أيضا بالانتقال إلى ريال مدريد واللعب إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي المحتمل انتقاله إلى سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.ويرتبط هالاند بعقد مع السيتي حتى صيف 2027، وسبق أن حاول السيتيزينز إقناع النجم النرويجي بالتوقيع على عقد جديد.وأحرز هالاند 27 هدفا مع مانشستر سيتي هذا الموسم خلال 30 مباراة بمختلف البطولات.