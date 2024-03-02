إنييستا يصل الى مباراته الـ1000 من دون كارت احمر

ولعب إنييستا، الذي أبدى شعوره بالفخر بوصوله لهذا الرقم أمس مباراته الـ12 مع فريقه الإمارات الذي انضم له قادما من فيسيل كوبي الياباني.وبالإضافة إلى تلك المباريات الـ12، خاض إنييستا، الذي يكمل 40 عامًا في 11 آيار المقبل، 723 مباراة مع برشلونة، و131 مع المنتخب الإسباني و134 مع فيسيل كوبي.وخلال الألف مباراة سجل إنييستا 104 أهداف، وصنع 192، وتوج بـ38 لقبًا، منها كأس العالم مرة، وكأس اليورو مرتين ودوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني 10 مرات.ولم يحصل إنييستا قط على بطاقة حمراء.وقال إنييستا عقب المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه بثنائية نظيفة ليقترب من الهبوط حيث يتذيل الدوري بـ5 نقاط فقط بعد خوضه 15 جولة من اصل 26 "الوصول لهذا الرقم أمر خاص للغاية بالنسبة لي. كنت أحلم بأن أصبح لاعب كرة قدم، لكنني لم أتخيل قط أنني سأستمتع بمسيرة طويلة وجميلة هكذا".وأضاف "فخور بكل ما تمكنت من تجربته وبكل الحب الذي تلقيته خلال هذه السنوات. الشكر لكل من دعمني، وخاصة والدي وعائلتي، على دعمهم غير المشروط".