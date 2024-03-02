البايرن يجدد عقد نجمه حتى 2025

وقال بايرن ميونخ، في بيان رسمي: "سيبقى إريك داير في بايرن ميونخ لمدة عام آخر عقب تمديد عقده حتى 30 يونيو/حزيران 2025، بعد استيفاء الشرط المتفق عليه مسبقًا".كان داير، انضم لبايرن ميونخ في يناير/كانون ثان الماضي على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف توتنهام هوتسبير.وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ: "تم تمديد عقد إريك داير لمدة عام آخر بعد مشاركته في عدد معين من المباريات. إنه يمثل دعمًا قيمًا في دفاعنا بما لديه من شخصية".وصرح إريك داير: "أنا سعيد في ميونخ. الآن تم تحديد مستقبلي، ويمكنني التركيز على اللعب بشكل جيد مع النادي ومحاولة مساعدة النادي على الفوز بالمباريات والفوز بالمسابقات، على الرغم من أنها كانت فترة صعبة بالنسبة لنا".