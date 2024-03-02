نيمار يثير جدلا واسعا حول إمكانية انضمام ميسي إلى الهلال؟

وكان نيمار لعب مع ميسي خلال فترتين الأولى في برشلونة من 2013 حتى 2017.وفي المرة الثانية، انضم ميسي إلى نيما في باريس سان جيرمان ولعبا سويا لمدة موسمين من 2021 حتى 2023.ورحل الثنائي سويا خلال الصيف الماضي، حيث انضم نيمار لصفوف الهلال مقابل 90 مليون يورو، بينما ذهب ميسي إلى إنتر ميامي بعد نهاية عقده.جاء ذلك بعدما اقترب ميسي من الانضمام لصفوف الهلال الذي قدمه إليه عدة عروض فلكية ولكنه رفضها في النهاية.وعن هذا الأمر، قال نيمار في تصريحات عبر شبكة "ESPN" في نسختها الأرجنتينية: "أتمنى أن ألعب مع ميسي مرة أخرى بكل تأكيد".وأضاف: "ليو شخص رائع والجميع يعرفه، لكنني أعتقد بأنه سعيد في إنتر ميامي".واختتم: "إذا كان ميسي سعيدا فأنا كذلك أيضا، وأتمنى له التوفيق في مستقبله".وجاء حديث نيمار على هامش حضوره سباق جائزة البحرين الكبرى، في أولى تحديات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.يذكر أن نيمار يخضع حاليا لجلسات تأهيل من أجل العودة مجددا لملاعب كرة القدم، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.