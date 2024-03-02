رأسية نونيز تنقذ ليفربول أمام نوتنجهام

نجا ليفربول من تعطل قطاره المنطلق في الدوري الإنجليزي بفوزه القاتل خارج أرضه بهدف دون رد على نوتنجهام فورست، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27.

وتمكن نونيز من تسجيل هدف قاتل بضربة رأسية متقنة، عجز حارس فورست عن التصدي لها قبل نهاية المباراة بثوان معدودة.



بهذه النتيجة، ظل ليفربول في الصدارة برصيد 63 نقطة، فيما ظل نوتنجهام على حافة منطقة الخطر باحتلاله المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.