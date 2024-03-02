"فيفا" يسمح بتبديل إضافي خلال إصابات الرأس

وعقدت الهيئة المعنية بسن قوانين كرة القدم اجتماعها السنوي في إسكتلندا، اليوم السبت، وأوضحت أيضًا إنها "تعكف على تطوير مقترح عقوبات الطرد المؤقت بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية والمخالفات التكتيكية".وأشار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى "تغييرات وتحسينات على قوانين الرياضة مع دخول قانون إجراء تبديلات إضافية دائمة في حالات الارتجاج حيز التنفيذ، اعتبارًا من أول تموز، كما أكد أيضًا إجراء تجارب إضافية".وقال إيان ماكسويل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم: "فيما يتعلق بالتبديلات الإضافية الدائمة في حالات الارتجاج، فإن التجربة التي أجريناها انتهت فعليا وهذا منصوص عليه الآن في قوانين اللعبة".وأضاف: "سيكون الأمر متروكًا لكل مسابقة لتحديد ما إذا كانت ترغب في استخدام تبديلات الارتجاج الدائمة وفقًا للبروتوكول".ويسمح البروتوكول للفريق باستبدال لاعب يشتبه في إصابته في الرأس، دون احتساب ذلك ضمن التبديلات المخصصة لكل فريق في المباراة.