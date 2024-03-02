مبابي خارج حسابات إنريكي.. كواليس جديدة

يستحوذ الصدام العلني بين لويس أنريكي مدرب باريس سان جيرمان، وكيليان مبابي نجم الفريق، على اهتمام بالغ من وسائل الإعلام الفرنسية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" وشبكة "راديو مونت كارلو"، أن إنريكي عقد اجتماعا مهما مع مبابي بعد التعادل السلبي مع موناكو، أمس الجمعة، في الدوري.

وأضافت أن هذا الاجتماع هدفه تهدئة الأجواء بعد القرار المثير للجدل باستبدال كيليان مبابي بين شوطي مباراة موناكو.

وأثار هذا القرار، ضجة واسعة وانتقادات عديدة في وسائل الإعلام الفرنسية، خاصة بعدما صعد مبابي للمدرجات.

وأشارت RMC سبورت إلى أن إنريكي بدأ بالفعل الاستعداد للموسم المقبل، ولم يعد مبابي ضمن خططه، بعدما أبلغ اللاعب، إدارة النادي برغبته في الرحيل.

وأكدت أيضا "التصور الحالي أن مبابي لن يلعب بصورة كبيرة في مباريات الدوري الفرنسي حتى نهاية الموسم".

وختمت تقريرها بأن هذه الخطة لن تطبق على مبابي في مباريات البي إس جي بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة ريال سوسييداد الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ 16 لدوري الأبطال، علما بأنه فاز ذهابا بهدفين في ملعبه حديقة الأمراء.