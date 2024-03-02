تشكيلة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا مساء اليوم

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة فالنسيا، مساء اليوم السبت، في الجولة 27 من عمر الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، أما فالنسيا يأتي ثامنا برصيد 36 نقطة. وشهدت تشكيلة الميرنجي، عودة الإنجليزي جود بيلينجهام، بعدما تعافى من الإصابة التي عانى منها في الأسابيع الأخيرة. وتواجد تشواميني في مركز قلب الدفاع بجانب أنطونيو روديجر، فيما جلس ناتشو على مقاعد بدلاء الملكي. وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: ميندي - روديجر - تشواميني - كارفاخال

الوسط: كامافينجا - كروس - فالفيردي - بيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو