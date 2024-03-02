بعد 16 عاماً.. برشلونة يخطط لخطف "جوكر" ميلان

يحلم نادي برشلونة، بالحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في ميلان، خلال الصيف المقبل.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يخطط لضم الأمريكي كريستيان بوليسيتش نجم ميلان، في صيف 2024.

وكشفت أن بوليسيتش سبق وأجرى اختبارات في برشلونة عام 2008، حيث أراد والده في ذلك الوقت، أن ينقل نجله إلى فريق كبير.

ولم ينجح برشلونة في التعاقد مع بوليسيتش في 2008، بسبب تعرض الفريق الكتالوني وقتها لرقابة من الفيفا بشأن التوقيع مع اللاعبين القصر.

وانتقل بوليسيتش إلى فرق الناشئين في بوروسيا دوتموند، لكن ظل مسؤولو البارسا، يتابعون تطور اللاعب الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوليسيتش بمثابة "جوكر" في الهجوم، حيث يلعب كجناح أيمن وأيسر بالإضافة إلى إجادته كلاعب وسط متقدم، وأوضحت أن الأزمة ستظل في ارتباط كريستيان بوليسيتش بعقد مع ميلان حتى 2027.