تجاوز مرحلة الخطر.. آخر مستجدات إصابة لاعب الطلبة "لاوندي" (صورة)

السومرية نيوز – رياضة



تجاوز لاعب فريق الطلبة والمنتخب الأولمبي العراقي، حسين عبد الله لاوندي، مرحلة الخطر الاولية بعد ان أصيب اصابة قوية بمنطقة الراس في مباراة ودية خاضها الطلبة امام فريق الصناعات الكهربائية.



وطمأن الكادر الطبي الذي يترأسه الخبير الدكتور علي الشالجي المسؤول عن متابعة الحالة الصحية للاعب بعد اجراء الفحوصات والتي كشفت عن توقف النزيف الداخلي وان الحالة الصحية اللاعب باتت مستقرة ولا تحتاج إلى تداخل جراحي في الوقت الحالي.



وتعرض لاعب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، وفريق الطلبة، الذي ينشط في دوري نجوم العراق "حسين عبد الله لاوندي"، إلى إصابة خطيرة خلال المباراة الودية بين فريقه الطلبة وفريق الصناعات الكهربائية التي جرت الجمعة، على ملعب جامعة بغداد.



وخلال المباراة التي انتهت بفوز الصناعات الكهربائية أحد فرق الدوري العراقي الممتاز 3-0 سجلها اللاعبون عباس عبد وعلي رعد والمحترف العاجي كيكي، تعرض اللاعب حسين عبد الله لاوندي إلى الاصطدام في منطقة الرأس عقب كرة مشتركة مع أحد لاعبي فريق الصناعات الكهربائية، وقد تم نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة العراقية بغداد، بسبب خطورة إصابته.



ويعد اللاعب حسين عبد الله لاوندي من أبرز هدافي منتخب العراق الأولمبي، وأحد أهم الأوراق الرابحة التي يعتمدها مدربه راضي شنيشل، كما يعد من اللاعبين البارزين مع فريق الطلبة وكذلك في دوري نجوم العراق، حيث يمتاز بتسجيل الأهداف بالرأس وبالقدمين، فضلاً عن مهاراته العالية وذكائه الميداني المميز. وتعرض لاعب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، وفريق الطلبة، الذي ينشط في دوري نجوم العراق "حسين عبد الله لاوندي"، إلى إصابة خطيرة خلال المباراة الودية بين فريقه الطلبة وفريق الصناعات الكهربائية التي جرت الجمعة، على ملعب جامعة بغداد.وخلال المباراة التي انتهت بفوز الصناعات الكهربائية أحد فرق الدوري العراقي الممتاز 3-0 سجلها اللاعبون عباس عبد وعلي رعد والمحترف العاجي كيكي، تعرض اللاعب حسين عبد الله لاوندي إلى الاصطدام في منطقة الرأس عقب كرة مشتركة مع أحد لاعبي فريق الصناعات الكهربائية، وقد تم نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة العراقية بغداد، بسبب خطورة إصابته.ويعد اللاعب حسين عبد الله لاوندي من أبرز هدافي منتخب العراق الأولمبي، وأحد أهم الأوراق الرابحة التي يعتمدها مدربه راضي شنيشل، كما يعد من اللاعبين البارزين مع فريق الطلبة وكذلك في دوري نجوم العراق، حيث يمتاز بتسجيل الأهداف بالرأس وبالقدمين، فضلاً عن مهاراته العالية وذكائه الميداني المميز.

وشهدت مواجهات دوري نجوم العراق لكرة القدم هذا الموسم العديد من الإصابات الخطيرة، فقد تعرض حارس مرمى فريق النفط علي ياسين، في وقت سابق، إلى إصابة بعد أن اصطدم مع زميله المدافع، إثر تعرض الأخير لعملية دفع من مهاجم الشرطة أحمد فرحان.



ونُقل الحارس إلى المستشفى وهو في حالة إغماء بسبب حادثة "بلع اللسان"، ليعلن ناديه بعد ساعات أن علي ياسين في وضع جيد، وغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج المطلوب.



وكان حارس مرمى نادي الطلبة حسن أحمد ضحية لإصابة بليغة، أجبرته على الخضوع لعملية كبيرة دقيقة في أحد مستشفيات العاصمة بغداد، إثر تعرضه لتدخل عنيف خلال مباراة الطلبة والكهرباء في الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق.



وبعد نقل الحارس حسن أحمد من الملعب إلى المستشفى، تبين، حسب التشخيص الطبي، تعرضه لإصابة في المعدة وحدوث ثقب وتمزق في الأمعاء، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية دقيقة على الفور، حيث سيغيب الحارس عن الملاعب مدة طويلة، بحسب ما أعلن ناديه.