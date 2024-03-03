بعد تسجيله هدفين مع انتر ميامي.. ميسي يحقق رقما تاريخيا (فيديو)

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدفين في الدقيقتين 57 و62. ووصل ميسي إلى الهدف رقم 500 طوال مسيرته الكروية في بطولات الدوري التي خاضها طوال مسيرته، خلال 586 مباراة.

HISTORIA PURA EN ESTADOS UNIDOS: LEO MESSI MARCÓ UN DOBLETE EN EL CLÁSICO Y ALCANZÓ LOS 500 GOLES OFICIALES A NIVEL "LIGA". pic.twitter.com/b5ht4VzJ2V — SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2024

وسجل ميسي 474 هدفًا في الدوري الإسباني مع برشلونة، و22 هدفًا في الدوري الفرنسي لصالح باريس سان جيرمان، ويرفع الآن رصيده في الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى 4 أهداف مع إنتر ميامي.وفاز إنتر ميامي بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي في 2023 في أعقاب وصول ميسي، لكنه لم يتمكن من التأهل إلى نهائيات الدوري الأمريكي.ويرتبط ليونيل ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى 31 ديسمبر من العام المقبل، وأشار في تصريحات سابقة إلى سعادته الكبيرة بتواجده في النادي الأمريكي.