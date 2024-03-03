الغاء مباراة الزمالك المصري مع سوار الغيني في الكونفدرالية

وقال مدير الكرة بنادي الزمالك أن "مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سيعقدون اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم القرار النهائي الخاص بالمباراة".وأكد عبد الواحد السيد أن "الزمالك سيخوض تدريبه اليوم بصورة طبيعية على ستاد القاهرة في السادسة مساء استعدادا للقاء الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر له يوم 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية".ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.