على أنقاض يونايتد.. السيتي يشهد سلسلة تاريخية

لم يستطع مانشستر يونايتد، الصمود أمام طوفان مانشستر سيتي الهجومي، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المان سيتي سجل ثنائية عن طريق فيل فودين في الشوط الثاني من المباراة، بعد التأخر بهدف لماركوس راشفورد.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن المان سيتي استطاع هز شباك ضيوفه في آخر 55 مباراة بمختلف البطولات.

وأفادت بأن هذه السلسلة هي الأفضل في تاريخ السيتي، إذ لم يتوقف الفريق عن التسجيل في ملعب الاتحاد منذ فترة طويلة.

وبفضل ثنائيته اليوم، وصل فودين إلى هدفه السادس بقميص السيتي في مباريات ديربي مانشستر بالدوري الممتاز، بحسب المصدر ذاته.

وأصبح الدولي الإنجليزي، ثاني هدافي المان سيتي في الديربي بعد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (8) أهداف.

كما بات المان يونايتد، الفريق الوحيد الذي استطاع فودين، تسجيل هدفين أو أكثر أمامه في مباراتين مختلفتين.