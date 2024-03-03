​كشف تقرير صحفي، عن موقف المغربي الدولي سفيان أمرابط، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، المعار من صفوف فيورنتينا.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن أمرابط يقترب من العودة إلى فيورنتينا، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في عدم تفعيل خيار الشراء نظرا لتراجع مستوياته منذ انضمامه للفريق.

وكلف النجم المغربي مانشستر يونايتد 9 ملايين يورو لفترة الإعارة لمدة موسم، بالإضافة إلى تغطية راتبه طوال الموسم.

ولفت الموقع إلى أن مانشستر لم يستفد من إمكانيات أمرابط، بالإضافة إلى أنه يعاني كثيرا على أرض الملعب وهو ما ظهر خلال مواجهة مانشستر سيتي اليوم، بعدما تسبب في الهدف الثالث للفريق السماوي، لتصبح عودته قريبة جدا لفيورنتينا.

وختم بأن فيورنتينا يواجه معضلة كبيرة حال عودة أمرابط للفريق، حيث يتعين عليه العثور على نادٍ آخر له في الصيف المقبل، بالإضافة إلى أن الوقت الذي قضاه في مانشستر أدى لخفض قيمته.