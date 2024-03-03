ضربة جديدة لبرشلونة.. بيدري يغادر مباراة بيلباو باكياً

تلقى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، ضربة جديدة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا.

فبعد إصابة الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط البارسا وخروجه من الملعب، تعرض زميله بيدري أيضا لإصابة أجبرته على مغادرة اللقاء باكيا.

وقرر تشافي الدفع بالشاب لامين يامال بدلا من بيدري في الدقيقة 45، ليكون التبديل الاضطراري الثاني للفريق الكتالوني في المباراة.

وكان دي يونج قد تعرض للإصابة في كاحل القدم اليمنى، ولم يستطع الخروج من أرض الملعب، حيث أخبر الجهاز الطبي للفريق الكتالوني، بعدم قدرته على الوقوف، ليتم حمله على محفة إلى خارج المستطيل الأخضر، ونزل فيرمين لوبيز بدلا منه.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بيلباو في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.