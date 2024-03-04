انطلاق الجولة الـ18 من دوري نجوم العراق اليوم.. هذه المباريات

وتعادل الأزرق في آخر اختبار له أمام نفط البصرة سلباً، ولذلك فإنه يأمل أن يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة النفط، من أجل تعزيز موقعه وزيادة الفارق مع منافسيه، مستنداً على عناصره المميزة من المحليين والمحترفين، فضلاً عن المؤازرة الجماهيرية.وعلى الجانب الآخر يسعى النفط إلى أن لا يكون صيداً سهلاً للصقور، من خلال تقديم مستويات جيدة تسهم بحصد نتيجة إيجابية تؤهله للتقدم في سلم الترتيب.ويتربع الجوية على هرم الدوري برصيد (38 نقطة) قبل حسم مباراته أمام نادي القاسم، بينما النفط ثامناً بـ(24 نقطة).بدوره يرفع الشرطة شعار التعويض بمواجهة نفط ميسان، بغية مواصلة رحلة المنافسة على الدرع، وتعثر القيثارة بالجولة السابقة بالتعادل أمام نوروز، وتمثل مباراة اليوم فرصة مناسبة له، بهدف إضافة نقاط جديدة إلى رصيده في رحلة الدفاع عن لقبه المتوَّج به بالنسختين الاخيرتين.ويقف الأخضر وصيفاً بـ(36 نقطة)، في حين لدى نفط ميسان صاحب المرتبة التاسعة (23 نقطة).وفي لقاء آخر يعوِّل الحدود على ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه من أجل اجتياز ضيفه أربيل، وتفوقت كتيبة المدرب عادل نعمة على الطلبة بهدف نظيف في الجولة الـ17، وأصبح في رصيدهم (23 نقطة) بالمرتبة العاشرة، بينما سجل الفريق الشمالي رباعية بشباك أمانة بغداد، ليتقدم نحو المركز الثاني عشر وله (20 نقطة).من جانبه يحل الكرخ ضيفاً على نفط البصرة، أملاً منه تصحيح المسار، عقب خسارته الأخيرة أمام النجف بثلاثية من دون رد.ويلعب اليوم أيضاً نفط الوسط متذيل القائمة أمام متحديه فريق القاسم.