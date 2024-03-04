جورجينا تصدم جماهير كرة القدم بشأن موعد اعتزال رونالدو

وتسيطر التكهنات على مستقبل رونالدو مع اقترابه من حاجز الأربعين عامًا، الأمر الذي يدفع وسائل الإعلام باستمرار إلى الحديث عن موعد اعتزاله ومغادرة ملاعب كرة القدم، بعد سنوات كثيرة من العطاء.وسبق لجورجينا الظهور في مقطع فيديو مثير للجدل، تحدثت فيه عن فترة زمنية قصيرة تنتظر رونالدو في ملاعب كرة القدم، مما دفع الكاميرات إلى ملاحقتها من جديد في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس لتتعرض إلى أسئلة جديدة حول موعد اعتزال كريستيانو رونالدو.وقالت جورجينا حول هذا الأمر: "قد يلعب رونالدو عامًا آخر وربما عامين، أنا حقًا لا أعرف"، وهي الكلمات التي تؤكد أن النجم البرتغالي الشهير لن يستمر طويلًا في ملاعب كرة القدم كما يحب متابعوه.وسبق لرونالدو القول في تصريحات سابقة قبل أعوام، إنه يحلم بمواصلة مسيرته المحلية والدولية حتى سن الأربعين، وهو الأمر الذي يبدو قريبًا من التحقق حيث ينتظر النجم البرتغالي عامًا آخر قبل الاحتفال بمرور أربعين عامًا على ميلاده.ورغم تحقيقه كل شيء في مسيرته الاحترافية، إلا أن النجم البرتغالي المخضرم فشل في حصد حلم التتويج بلقب المونديال؛ حيث يبدو حصد كأس العالم أمرًا بعيد المنال، خاصة أن ظهوره مع البرتغال في مونديال 2026 يبدو صعبًا جدًا.وعانى رونالدو بشدة في مونديال قطر 2022 حيث جلس في بعض مباريات البطولة على مقاعد البدلاء، قبل أن يودع المنافسات من دور الثمانية بعد سقوط منتخب بلاده أمام المنتخب المغربي بهدف يوسف النصيري.وخاض رونالدو مع النصر السعودي 29 مباراة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 28 هدفًا مع تقديم 11 تمريرة حاسمة، لكن التتويج بلقب الدوري السعودي يبقى أمرًا صعبًا في ظل احتلال النصر المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة خلف الهلال المتصدر.جدير بالذكر أن رونالدو امتلك مسيرة حافلة لعب خلالها في صفوف العديد من الأندية، لكن أفضل سنواته عاشها مع ريال مدريد الذي خاض بصحبته 9 مواسم توج فيها بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.