Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ضربة جديدة لبرشلونة.. بيدري يغادر مباراة بيلباو باكياً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

جورجينا تصدم جماهير كرة القدم بشأن موعد اعتزال رونالدو

رياضة

2024-03-04 | 04:15
جورجينا تصدم جماهير كرة القدم بشأن موعد اعتزال رونالدو
51 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز تفاصيل مثيرة حول موعد اعتزال كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، ومستقبله المرتقب بعد بلوغه حاجز الـ 39 عامًا في الوقت الراهن.

وتسيطر التكهنات على مستقبل رونالدو مع اقترابه من حاجز الأربعين عامًا، الأمر الذي يدفع وسائل الإعلام باستمرار إلى الحديث عن موعد اعتزاله ومغادرة ملاعب كرة القدم، بعد سنوات كثيرة من العطاء.

متى موعد اعتزال كريستيانو رونالدو كرة القدم؟
وسبق لجورجينا الظهور في مقطع فيديو مثير للجدل، تحدثت فيه عن فترة زمنية قصيرة تنتظر رونالدو في ملاعب كرة القدم، مما دفع الكاميرات إلى ملاحقتها من جديد في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس لتتعرض إلى أسئلة جديدة حول موعد اعتزال كريستيانو رونالدو.

وقالت جورجينا حول هذا الأمر: "قد يلعب رونالدو عامًا آخر وربما عامين، أنا حقًا لا أعرف"، وهي الكلمات التي تؤكد أن النجم البرتغالي الشهير لن يستمر طويلًا في ملاعب كرة القدم كما يحب متابعوه.

وسبق لرونالدو القول في تصريحات سابقة قبل أعوام، إنه يحلم بمواصلة مسيرته المحلية والدولية حتى سن الأربعين، وهو الأمر الذي يبدو قريبًا من التحقق حيث ينتظر النجم البرتغالي عامًا آخر قبل الاحتفال بمرور أربعين عامًا على ميلاده.

ورغم تحقيقه كل شيء في مسيرته الاحترافية، إلا أن النجم البرتغالي المخضرم فشل في حصد حلم التتويج بلقب المونديال؛ حيث يبدو حصد كأس العالم أمرًا بعيد المنال، خاصة أن ظهوره مع البرتغال في مونديال 2026 يبدو صعبًا جدًا.
وعانى رونالدو بشدة في مونديال قطر 2022 حيث جلس في بعض مباريات البطولة على مقاعد البدلاء، قبل أن يودع المنافسات من دور الثمانية بعد سقوط منتخب بلاده أمام المنتخب المغربي بهدف يوسف النصيري.

وخاض رونالدو مع النصر السعودي 29 مباراة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 28 هدفًا مع تقديم 11 تمريرة حاسمة، لكن التتويج بلقب الدوري السعودي يبقى أمرًا صعبًا في ظل احتلال النصر المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة خلف الهلال المتصدر.

جدير بالذكر أن رونالدو امتلك مسيرة حافلة لعب خلالها في صفوف العديد من الأندية، لكن أفضل سنواته عاشها مع ريال مدريد الذي خاض بصحبته 9 مواسم توج فيها بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
بيان رسمي من الاتحاد العراقي بشأن الحالة الصحية لـ&quot;لاوندي&quot;
28.83%
04:40 | 2024-03-02
بيان رسمي من الاتحاد العراقي بشأن الحالة الصحية لـ"لاوندي"
04:40 | 2024-03-02
فيديو متداول.. رجل مرور يعتدي بالضرب المبرح على سائق في النجف
23.87%
06:03 | 2024-03-02
فيديو متداول.. رجل مرور يعتدي بالضرب المبرح على سائق في النجف
06:03 | 2024-03-02
جهزوا الملابس &quot;الثقيلة&quot;!.. تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة
13.37%
02:09 | 2024-03-03
جهزوا الملابس "الثقيلة"!.. تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة
02:09 | 2024-03-03
نزاع عشائري في ذي قار يتسبب باستشهاد مسؤول أمني
Play
12.21%
13:34 | 2024-03-03
نزاع عشائري في ذي قار يتسبب باستشهاد مسؤول أمني
13:34 | 2024-03-03
أسعار صرف الدولار في العراق تواصل الانخفاض.. إليك القائمة
11.53%
02:19 | 2024-03-04
أسعار صرف الدولار في العراق تواصل الانخفاض.. إليك القائمة
02:19 | 2024-03-04
أول تعليق لـ&quot;تقدم&quot; بعد البيان المشترك بشأن منصب رئيس البرلمان
10.19%
15:30 | 2024-03-02
أول تعليق لـ"تقدم" بعد البيان المشترك بشأن منصب رئيس البرلمان
15:30 | 2024-03-02
المزيد
نعم، لكونها باتة وملزمة
نعم، لكونها باتة وملزمة
كلا، ستتهرب من تنفيذها
كلا، ستتهرب من تنفيذها
غير متهم
غير متهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

نزاع عمره عام تدخلت به المرجعية وضحاياه من القوات الأمنية.. تفاصيل ومشاهد "معركة الإصلاح" (فيديو)
Play
نزاع عمره عام تدخلت به المرجعية وضحاياه من القوات الأمنية.. تفاصيل ومشاهد "معركة الإصلاح" (فيديو)
00:52 | 2024-03-04
نزاع عشائري في ذي قار يتسبب باستشهاد مسؤول أمني
Play
نزاع عشائري في ذي قار يتسبب باستشهاد مسؤول أمني
13:34 | 2024-03-03
المالية توضح بشأن تكدس بضائع اصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ
Play
المالية توضح بشأن تكدس بضائع اصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ
09:46 | 2024-03-03
10 مدن عظيمة عبر التاريخ لم تعد موجودة.. فيديو
Play
10 مدن عظيمة عبر التاريخ لم تعد موجودة.. فيديو
03:58 | 2024-03-03
ما مصير المسيحيين بعد المضايقات التي يتعرضون لها؟
Play
ما مصير المسيحيين بعد المضايقات التي يتعرضون لها؟
07:00 | 2024-03-01
إعتداءات مستمرة على أصحاب شركات السفر في كربلاء
Play
إعتداءات مستمرة على أصحاب شركات السفر في كربلاء
04:30 | 2024-03-01
كابوس انقطاع الكهرباء يعود من جديد... والسبب؟
Play
كابوس انقطاع الكهرباء يعود من جديد... والسبب؟
03:27 | 2024-03-01
بعد 22 عاماً.. مهرجان "الحضر" في نينوى يعود بأبهى حلة
Play
بعد 22 عاماً.. مهرجان "الحضر" في نينوى يعود بأبهى حلة
02:00 | 2024-03-01
خلافات حادة بين أعضاء مجلس محافظة النجف بسبب اقرار اللجان
Play
خلافات حادة بين أعضاء مجلس محافظة النجف بسبب اقرار اللجان
15:45 | 2024-02-29
البرلمان يعتزم استضافة الجهات غير المتعاونة ومعرقلة مهامه الرقابية
Play
البرلمان يعتزم استضافة الجهات غير المتعاونة ومعرقلة مهامه الرقابية
15:30 | 2024-02-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.