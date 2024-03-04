رابطة LaLiga تطلق منافسات دوري الشباب دون 20 عاماً في العراق

وذكر المديرُ الفنيّ لرابطة LaLiga في العراق "أنطونيو رويز فيلتشيز"، إن إقامةَ مسابقة دوري الشباب دون 20 عاماً انطلقت بفضل التعاون الوثيق بين الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم والرابطة، مضيفا ان هذا المشروعَ المشترك سيكون تجربةً مهمةً، وسنعمل دورياً جديداً لهذه الفئة لتعزيز تطويرِ اللاعبين والمدربين من خلال المسابقات والتدريب.واضاف، "إنها أولُ مسابقة للشباب يتم فيها تسجيلُ جميع اللاعبين في تطبيق MyIFA، ما يمنح الاتحادَ العراقي لكرة القدم فرصةً ملائمةً للسيطرة على التراخيص الخاصة بالأنديةِ المشاركة، واكتشاف اللاعبين المواهب، كما أنها تتميزُ بتنسيق تنافسي.وبيّن أنطونيو رويز فيلتشيز، "سوف تشملُ المسابقة إقامةَ مباريات دوري منتظمة وبطولات خروج المغلوب، وهو يمثل خطوةً كبيرةً في دعم كرة القدم العراقية ورعاية لاعبيها الشباب"، مردفا، "كرابطة الدوري الإسباني، نحن سعداءٌ بهذه الخطوة الايجابيّة التي ستدفع باتجاه الارتقاء، مثلما نتوقع أن تكون خطوةً إلى الأمام كُنا ننتظرها بفارغ الصبر، على أمل أن تكون هناك العديدُ من الخطوات الإضافيّة في تعاوننا المُشترك".