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كاساس ومدربي الأولمبي والشباب على طاولة واحدة.. هذه نتائج الاجتماع

رياضة

2024-03-04 | 05:58
كاساس ومدربي الأولمبي والشباب على طاولة واحدة.. هذه نتائج الاجتماع
2,831 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

عقد، اليوم الاثنين، اجتماعٌ بين مدرب المنتخبِ الوطنيّ كاساس ومدربي المنتخبين الأولمبي والشباب راضي شنيشل وعماد محمد، بحُضور عضوي المكتب التنفيذيّ غانم عريبي ومحمد ناصر والملاك التدريبيّ المساعد للمنتخب الوطنيّ والمدراء الإداريين للمنتخب الوطني مهدي كريم والأولمبي عبد الجبار هاشم ولمنتخب الشباب نديم كريم.

في البداية، تحدث عُضو المكتب التنفيذيّ غانم عريبي عن أهميةِ استمرار اللقاءات والاجتماعات بين مدربي المنتخبات الوطنيّة لتوحيد الرؤى والوصول إلى أفضل السُبل لتطوير الأداء في المنتخباتِ الوطنية، وفق بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وتناول اللقاء الحديثَ عن المشاركات المقبلة للمنتخبات الوطنيّ والأولمبيّ والشباب، والسعي إلى تحقيق أفضل النتائج في التصفياتِ الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم ونهائيات أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية ومنتخب الشباب في بطولةِ غرب آسيا، بحسب البيان.

وتم التطرقُ إلى التعاون بين مدرب المنتخب الوطني كاساس ومدربي المنتخبين راضي شنيشل وعماد محمد، والتنسيق المتواصل في عمليةِ اختيار اللاعبين وأساليب اللعب المتبعة في المباريات.

وأبدى مدربو المنتخبات الوطنية التعاونَ التام بينهم بما يخدم مشوارَ المنتخبات في البُطولاتِ المقبلة. كما عرض مدربُ المنتخب الوطني كاساس عدداً من حالات اللعب التي تمّ استخدامها في بطولة آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر، وكذلك لمباريات دوري نجوم العراق.
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