تغيير ملعب مباراة النوارس والانيق في دوري النجوم

وأشارت لجنة المسابقات بدوري نجوم العراق، عبر بيان رسمي، إلى أن "المباراة ستقام عند 07:30 يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 18".ومن المقرر أن "يقود المباراة تحكيميا طاقم سعودي مكون من: حكم الساحة خالد الطريس ويساعده الثنائي محمد العبكري وعبد الرحيم الشمري".ويحتل الزوراء قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن فريق الطلبة صاحب المركز السابع.وكانت لجنة المسابقات ذاتها قد أعلنت في وقت سابق أيضا تغيير ملعب مباراة دهوك والكهرباء، ضمن منافسات الجولة 18.وأوضحت لجنة المسابقات، عبر بيان رسمي صادر يوم أمس الأحد، أن قرار تغيير الملعب يأتي لأمور فنية تتعلق بملعب فرانسوا حريري حيث تم نقل المواجهة إلى ملعب زاخو بذات الوقت واليوم الذي أعلن عنهما سابقا.