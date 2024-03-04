بهدف يتيم.. الحدود يهزم أربيل في دوري النجوم

حقق فريق الحدود، اليوم الاثنين، الفوز على ضيفه أربيل، بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري نجوم العراق.





وسجل هدف الحدود الوحيد، اللاعب إبراهيم غازي عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح عند الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وجرت وقائع المباراة التي ابتسمت للحدود، على أديم ملعب الساحر أحمد راضي (نادي الكرخ) في العاصمة بغداد.وسجل هدف الحدود الوحيد، اللاعب إبراهيم غازي عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح عند الدقيقة 69 من عمر اللقاء.