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حكم مثير للجدل يقود مباراة الريال امام لايبزيج بدوي الابطال

رياضة

2024-03-04 | 09:07
حكم مثير للجدل يقود مباراة الريال امام لايبزيج بدوي الابطال
المصدر:
وكالات
2,404 مشاهدة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الاثنين، عن تعيين طاقم تحكيم إيطالي لقيادة مباراة ريال مدريد ولايبزيج.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره لايبزيج الألماني، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، مساء الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيتولى دافيد ماسا الصافرة التحكيمية للمباراة بالمستطيل الأخضر، على أن يساعده ستيفانو ألاسيو وفيليبو ميلي، وماركو دي بيلو حكما رابعا.

وأوضح موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن "دي بيلو البالغ من العمر 42 عاما، والذي قدم واحدة من أسوأ المباريات خلال إدارته للقاء لاتسيو وميلان، سيشارك في القيادة التحكيمية للقاء، بالرغم من إيقافه بالدوري الإيطالي".

وكان دي بيلو قد تعرض لانتقادات واسعة من الصحافة الإيطالية بعد أدائه الكارثي وفقدانه السيطرة على المباراة بعدما أشهر 11 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء.

وقرر الاتحاد الإيطالي إيقاف دي بيلو لفترة تصل إلى شهر على الأقل، بينما تشير عدة تقارير أخرى إلى أن الحكم لن يقود أي مباراة في دوري الدرجة الثانية إلا بعد انتهاء فترة إيقافه.

ومن المقرر أن يشرف الثنائي ماسيمليانو إيراتي وباولو فاليري على تقنية الفيديو (فار).

يذكر أن دي بيلو تعرض لانتقادات شديدة هذا الموسم، وتم إيقافه لمدة شهر في الأسابيع الأولى من الموسم، بعد مباراة سيئة خلال تعادل يوفنتوس مع بولونيا أواخر أب الماضي.
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