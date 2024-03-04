الجوية يهزم النفط ويواصل الانفراد بصدارة الدوري

حقق فريق القوة الجوية، مساء اليوم الاثنين، فوزاً مهماً على نظيره النفط في دوري نجوم العراق.

وسجل الصقور أربعة أهداف بينهم هاتريك لأيمن حسين مقابل هدف لفريق النفط في المباراة التي احتضنها ملعب المدينة في بغداد. وبهذا الفوز يواصل القوة الجوية الانفراد بصدارة الدوري برصيد 44 نقطة، فيما بقي النفط في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.