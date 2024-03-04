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السيتي يختار موسيالا لخلافة دي بروين
رياضة
2024-03-04 | 14:01
المصدر:
موقع كووورة
774 مشاهدة
استقر مانشستر سيتي على بديل نجمه البلجيكي، كيفين دي بروين، بحسب تقرير صحفي ألماني.
ويحظى دي بروين (32 عاما) باهتمام كبير من قبل أندية سعودية وأمريكية، وقد يكون الموسم المقبل هو الأخير له في ملعب الاتحاد.
ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة مانشستر سيتي والمدرب بيب جوارديولا وضعا جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ، على رأس الأولويات لتعويض الرحيل المحتمل للدولي البلجيكي.
ويرتبط موسيالا (21 عاما) بعقد مع بايرن حتى صيف 2026، وقد رفض العرض المقدم له من أجل التجديد.
ويحظى الدولي الألماني بإعجاب ليفربول أيضا.
وقالت الصحيفة إن "موسيالا سيكون قطعة لا تقدر بثمن تحت قيادة جوارديولا، خاصة أنه يملك التنوع، الشخصية، الأسلوب الرائع في المساحات الصغيرة، والقدرات البدنية العالية التي لا تتوفر في لاعب بطوله (1.84 مترا)".
وأبرزت أيضا قدرة موسيالا على اللعب في أي مركز هجومي، كما أن طريقته ومهاراته الفردية تناسب أسلوب مانشستر سيتي.
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