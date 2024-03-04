الشرطة يتجاوز نفط ميسان بثلاثية في "نجوم العراق"

تغلب فريق الشرطة، مساء اليوم الاثنين، على نظيره نفط ميسان في دوري نجوم العراق.

وتمكن القيثارة من تسجيل ثلاثة أهداف بمرمى فرسان المملكة على ملعب الشعب الدولي. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشرطة الى 39 نقطة في المركز الثاني خلف القوة الجوية، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند 23 نقطة في المركز العاشر.