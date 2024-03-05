4 مباريات لحساب الجولة الـ(18) من دوري نجوم العراق اليوم.. تعرف عليها

وسيشهد ملعب المدينة الدولي في الساعة الثانية والنصف ظهراً لقاء فريق أمانة بغداد صاحب المركز التاسع عشر برصيد (12) نقطة مع نظيره القادم من البصرة فريق الميناء الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد (20) نقطة بقيادة الحكم محمد كامل زغير.فيما يضيف ملعب زاخو الدولي في الساعة الخامسة مساءً مباراة دهوك الذي يحل في المركز الرابع برصيد (27) نقطة مع فريق الكهرباء صاحب المركز الخامس عشر برصيد (19) نقطة بقيادة الحكم علي حسين علي.أما فريق كربلاء الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد (19) نقطة سيستضيف على ملعبه في الساعة الخامسة مساءً نظيره القادم من الشمال زاخو صاحب المركز الثالث برصيد (28) نقطة والمنتشي بالفوز في الجولة الماضية على حساب الزوراء بهدف دون رد بقيادة الحكم سجاد خالد.كما تقام مباراة فريق النجف الذي في جعبته (20) نقطة في المركز الثالث عشر مع نظيره نوروز صاحب المركز الخامس برصيد (27) نقطة في ملعب النجف الأولمبي في الساعة السابعة والنصف مساءً بقيادة الحكم مهند قاسم ساري.