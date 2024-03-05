السومرية نيوز – رياضة



أكد الخبير الكروي جمال علي أن الإحلال والتجديد في صفوف منتخب العراق مطلبان مهمان قبل الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.







وودع منتخب العراق كأس آسيا في قطر من ثمن النهائي بعد خسارته أمام منتخب الأردن بثلاثة أهداف لهدفين.



*منتخب العراق يعاني مشكلة دفاعية واضحة

وأضاف الخبير الكروي: "الخلل يكمن في منظومة الدفاع ولا أقصد خط الدفاع، وهناك ضعف واضح في هذه المنظومة من خلال الأهداف التي دخلت مرمانا، وبالتالي تجب إعادة النظر في أداء عدد من اللاعبين الذي شكلوا خط الدفاع خلال المنافسات القارية، وأيضًا لا بد من التجديد في خط الدفاع، وأعتقد أن الخزين الموجود في المنتخب الأولمبي العراقي من اللاعبين، سيعول عليه كثيرًا لترميم الثغرات الواضحة في أداء المنتخب العراقي خلال منافسات كأس آسيا السابقة".



وتابع: "ملعب البصرة الدولي في الساعة العاشرة من مساء يوم الحادي والعشرين من شهر آذار /مارس الحالي، سيستضيف مباراة مهمة تجمع المنتخب العراقي بنظيره منتخب الفلبين، ضمن التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة". وقال علي، "هناك خلل ظهر بشكل واضح في صفوف المنتخب العراقي خلال مشاركته الأخيرة في كأس آسيا، وهذا الخلل تم شخصه الرياضيون والمحللون والإعلاميون وحتى الجماهير، وبالتأكيد المدرب كاساس يعلم ذلك، وهو الآخر من المفترض أن يكون شخّصه خلال المنافسات القارية"، بحسب winwin.*منتخب العراق يعاني مشكلة دفاعية واضحةوأضاف الخبير الكروي: "الخلل يكمن في منظومة الدفاع ولا أقصد خط الدفاع، وهناك ضعف واضح في هذه المنظومة من خلال الأهداف التي دخلت مرمانا، وبالتالي تجب إعادة النظر في أداء عدد من اللاعبين الذي شكلوا خط الدفاع خلال المنافسات القارية، وأيضًا لا بد من التجديد في خط الدفاع، وأعتقد أن الخزين الموجود في المنتخب الأولمبي العراقي من اللاعبين، سيعول عليه كثيرًا لترميم الثغرات الواضحة في أداء المنتخب العراقي خلال منافسات كأس آسيا السابقة".وتابع: "ملعب البصرة الدولي في الساعة العاشرة من مساء يوم الحادي والعشرين من شهر آذار /مارس الحالي، سيستضيف مباراة مهمة تجمع المنتخب العراقي بنظيره منتخب الفلبين، ضمن التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة".

وأشار علي إلى أن الحراس الثلاثة جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل الذين مثلوا منتخب العراق في المنافسات القارية، هم الأفضل سواء في الدوري أو في صفوف المنتخب العراقي؛ لكن من الممكن أن نقول إن هنالك قلقًا فيما يخص مركز صناعة اللعب، فالمدرب كاساس قد تكون قناعاته ليست كبيرة باللاعبين الموجودين ومن ضمنهم المحترف في الدوري الهولندي زيدان إقبال، وهذا الأمر كان واضحًا من خلال الدقائق التي تم منحها لمحترف أوتريخت الهولندي.



وتابع أن خط الهجوم ومن خلال المستوى الذي ظهر به أعضاء الفريق والأهداف المسجلة، أرى أنه جيد إلى حد كبير، كذلك لا بد من عدم تحميل الحكم الأسترالي فغاني المسؤولية كاملة، بخصوص توديع العراق لمنافسات البطولة، لذلك يجب أن نكون واقعيين ونعمل على تشخيص الأخطاء ووضع الحلول للحصول على منتخب قوي في التصفيات وكذلك في النهائيات فيما لو تأهل منتخب أسود الرافدين.