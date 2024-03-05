الجوية يتعاقد مع نجم منتخب الشباب

وقال القوة الجوية، في بيان رسمي صادر عنه على حسابه بموقع "فيس بوك"، أن "اللاعب قد وقع على عقود لمدة 3 سنوات".وكان يوسف سامر قد تواجد بمعسكر منتخب الشباب الأخير في مدينة أنطاليا التركية الذي أقيم خلال الفترة من 21 كانون الثاني حتى الثالث من شباط الماضي.وفاز فريق القوة الجوية بنتيجة 4-1 على نظيره النفط خلال المباراة التي جمعتهما، مساء يوم أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق.ويتصدر فريق القوة الجوية جدول ترتيب النسخة الجارية من دوري نجوم العراق برصيد 44 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشرطة أقرب ملاحقيه.