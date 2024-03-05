بهدف عكسي.. الميناء يهزم أمانة بغداد في دوري النجوم

وجرت المباراة على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد في الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم.وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب علي عباس بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 89 من عمر اللقاء، مانحاً الفريق البصراوي ثلاث نقاط مهمة.