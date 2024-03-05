"نجوم العراق".. دهوك والكهرباء يتعادلان وكربلاء يخسر من زاخو

حسم التعادل الايجابي لقاء فريقي دهوك والكهرباء، مساء اليوم الثلاثاء، بينما خسر كربلاء من ضيفه زاخو في دوري "نجوم العراق".

وانتهت مباراة دهوك والكهرباء التي احتضنها ملعب زاخو بالتعادل بهدف لكل منهما. وفي مباراة أخرى خسر فريق كربلاء على ارضه وبين جمهوره من نظيره زاخو بهدف نظيف.