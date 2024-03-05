إعلانها غداً.. الكشف عن العقوبة المتوقعة ضد بيلينجهام

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن العقوبة المتوقعة ضد الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، بعد طرده أمام فالنسيا.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه فالنسيا، بهدفين لمثلهما، مساء السبت، على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة 27 لليجا.

وشهد اللقاء واقعة مثيرة للغاية، عندما أطلق الحكم جيل مانزانو صافرته بنهاية المباراة خلال كرة عرضية لريال مدريد انتهت بهدف سجله جود بيلينجهام.

وقرر مانزانو، طرد بيلينجهام للاعتراض على إلغاء الهدف، حيث قال له "إنه هدف لعين"، ما دفعه لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن العقوبة المتوقعة على بيلينجهام، ستكون إيقافه لمباراتين أو 3 مباريات.

ومن المقرر أن تقرر لجنة المنافسة العقوبة بشكل رسمي غدًا الأربعاء.

وبناء على العقوبة المتوقعة، سيغيب بيلينجهام عن ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في سانتياجو برنابيو وأوساسونا في آل سادار، وعلى الأكثر أمام أتلتيك بيلباو.