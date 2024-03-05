الزوراء يعقد اجتماعاً مع "اديداس".. هذا ما تم بحثه

وذكر النادي في بيان أن "لقاءً جمع بين إدارة نادي الزوراء الرياضي متمثلة برئيس الهيئة الإدارية الكابتن فلاح حسن وشركة اديداس العالمية متمثلة بوكيلها العام في العراق محمد قليلات".وأضاف أن "اديداس قدمت لفلاح حسن كرة بطولة كأس أوروبا 2024 وهي ضمن برنامج تجهيز النادي ونسخة من قميص نادي الزوراء الجديد ذي الرقم 14 بعدد ألقاب نادي الزوراء في الدوري العراقي".وأكمل النادي أن "هذه الخطوة تمثل بداية علاقة استراتيجية بين شركة أديداس العالمية ونادي الزوراء الرياضي الذي تسعى إدارته دائماً لتوفير أفضل أنواع التجهيزات".وكان نادي الزوراء الرياضي، قد تعاقد مع شركة أديداس لتجهيز قمصان الفريق في دوري نجوم العراق.