قلق داخل أسوار برشلونة.. نجمه يعاني

كشف تقرير صحفي إسباني، عن حالة من القلق داخل أسوار نادي برشلونة، حول اللاعب الشاب لامين يامال.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "يعاني لامين يامال من انزعاج في ركبته، مما دفع تشافي هيرنانديز لعدم الاعتماد عليه خلال مواجهة خيتافي في الليجا، ولم يدفع به أساسيا ضد أتلتيك بيلباو، ولكن إصابة بيدري أجبرته على إشراكه قبل نهاية الشوط الأول".

وأضافت الصحيفة: "على الرغم من هدوء النادي إلا أنهم لا يريدون المخاطرة بلامين يامال، ويتعاملون مع الانزعاج الذي يعاني منه بأقصى قدر ممكن من الحذر".

ومع تركيز برشلونة على المباراة المنتظرة ضد نابولي (يوم 12 آذار الجاري) بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يسعى الجهاز الفني والطبي لتجهيز يامال للاعتماد عليه في المباراة الحاسمة للعبور لربع نهائي المسابقة.