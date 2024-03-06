ملعب الشعب الدولي مسرحاً للقاء الديربي بين الزوراء والطلبة اليوم

ويأتي الديربي وسط رغبة كبيرة من الفريقين لتحقيق الفوز، لما لهذه المواجهة من تأثيرات نفسية على الطرفين إيجابية كانت أم سلبية، اذ يتطلع النوارس الى تصحيح المسار بعد سلسلة من النتائج المخيبة لأنصاره، آخرها الخسارة أمام زاخو في الجولة السابقة بهدف واحد مقابل لا شيء، بغية الارتقاء للمربع الذهبي، وغاب الانتصار عنه للمباراة السادسة توالياً، ولذلك فانه يأمل أن يكون لقاء اليوم بوابة لتعويض اخفاقاته والحفاظ على ماء وجهه في المسابقة، بعدما تبخرت آماله بأحراز اللقب، عطفاً على فارق النقاط مع القوة الجوية المتصدر.وتضم تشكيلة القلعة البيضاء العديد من اللاعبين الذين بإمكانهم صنع الفارق في المباراة من المحليين والمحترفين ومنهم حسن عبد الكريم (قوقية) ولؤي العاني وعلاء عباس ومراد محمد ومنتظر عبد الأمير والنيجيري كريستوفر جون ومواطنه كولينز اوباري، فضلاً عن الحارس الدولي جلال حسن.وفي المقابل يدخل الأنيق اللقاء والأمل يحدوه لتقديم الأداء المثالي الذي يؤهله لاجتياز منافسه، وتعثر الطلبة في آخر اختبار له بالخسارة أمام الحدود بهدف نظيف، وبالتالي فان الديربي سيكون بمثابة الفرصة المناسبة لكتيبة المدرب احمد صلاح، من أجل استعادة التوازن والتقدم في سلم الترتيب.ويبرز في صفوف الأنيق اسماء جيدة على غرار زيد تحسين ومهدي كامل وعلي فائز ووكاع رمضان وكرار نبيل والتونسي عدي بالحاج والغاني دينيس انتوي، بينما يغيب عنه المهاجم حسين عبد الله (لاوندي) بسبب الإصابة.