فوز بايرن ميونيخ على لاتسيو ينتهي بإصابة المدرب توخيل

لكن توخيل دفع الثمن بإصابة في أصبع قدمه.وقال المدرب الذي سيترك بايرن في نهاية الموسم بعد ما يزيد قليلا على عام من توليه المسؤولية، إنه ركل صندوقا في غرفة تغيير الملابس خلال خطابه الحماسي أمام لاعبيه الذين كانوا في أمس الحاجة للفوز لإنعاش موسمهم.وكان العملاق البافاري قد فاز بمباراة واحدة فقط من آخر 5 مواجهات خاضها في كل المسابقات، قبل مباراة الثلاثاء.وقال توخيل: "الخطاب التحفيزي قبل المباراة كلفني إصبع قدمي الأيمن. عولجت على الفور لكن لم تكن لدي الشجاعة لخلع الحذاء لأنني لم أكن أعتقد أنني سأرتديه مرة أخرى".وقضى توخيل المباراة على مقاعد البدلاء جالسا، ليفوز فريقه 3-1 في مجموع المباراتين بفضل ثنائية لهداف بايرن هاري كين، كما هز المخضرم توماس مولر الشباك.وقال توخيل: "أعتقد أن اللاعبين تساءلوا عن سبب جلوسي طوال 90 دقيقة".ويتأخر بايرن، الذي فاز بآخر 11 لقبا في الدوري الألماني، بفارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، كما خرج من كأس ألمانيا.