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"الحمادي" يبدع مع إبسويتش تاون.. قادهم للفوز على بريستول سيتي (فيديو)

رياضة

2024-03-06 | 04:55
&quot;الحمادي&quot; يبدع مع إبسويتش تاون.. قادهم للفوز على بريستول سيتي (فيديو)
565 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

سجل العراقي علي الحمادي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي هدفًا وأضاع ركلة جزاء، أمام بريستول سيتي، في المباراة التي انتهت لصالح الأول 3/2، في الجولة 36 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

افتتح أنيس ميمتي لصالح بريستول بصناعة كاميرون برينغ في الدقيقة 54، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولكن تعادل علي الحمادي في الدقيقة 62 بعد نزوله بدقيقة واحدة فقط.

 
وتقدم بريستول مرة أخرى في الدقيقة 77 عن طريق تومي كونواي، ثم تعادل إبسويتش في الدقيقة 80 عن طريق كونور تشابلين.

وفي الدقيقة 86 انبرى علي الحمادي لتسديد ركة جزاء تحصل عليها فريقه، ولكن تمكن ماكس أوليري حارس مرمى بريستول من التصدي لها.

وقبل نهاية المباراة دقيقة واحدة تمكن ديفيز من تسجيل هدف قاتل لصالح إبسويتش.

بهذا الفوز وصل إبسويتش للنقطة 78 في المركز الثاني في جدول ترتيب تشامبيونشيب، بينما تجمد رصيد بريستول عند النقطة 44 في المركز الـ13.
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