النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن مدرب ريال مدريد

وأشارت النيابة في بيان، إلى أنها طلب سجن المدرب المخضرم، البالغ من العمر 64 عاماً، جاء بسبب تهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو (أكثر من 1.09 مليون دولار) عامي 2014 و2015، وذلك لعدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته، بحسب وكالة فرانس برس.وتولى "كارليتو" تدريب ريال مدريد عام 2013، قبل أن يغادر في مايو سنة 2015، للإشراف على تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني في العام التالي.وأشرف أنشيلوتي في وقت لاحق على تدريب نادي نابولي الإيطالي وفريق إيفرتون الإنكليزي، قبل العودة إلى ريال مدريد عام 2021، حيث من المتوقع أن ينتهي عقده بعد التجديد في صيف 2026.